Türkiye ile İran Arasında Kritik Temas... Ne Konuşuldu?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İranlı mevkidaşıyla kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik başlıklarının ele alındığı açıklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güle, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde İranlı mevkidaşıyla temas kurdu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Güler, Seyyid Mecid İbn'ül Rıza ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık açıklamasında, görüşmede 'başta son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı' belirtildi.
KATAR'LA DA TEMAS KURMUTU
Bakan Güler, geçen gün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kardeşleri Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani ve Şeyh Thani Hamad Al Sani'yle görüşmüştü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: