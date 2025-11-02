Türkiye ile Irak Arasında Tarihi Anlaşma! İmzalar Atıldı

Türkiye ile Irak arasında su kaynaklarının yönetimi ve altyapı modernizasyonunu kapsayan tarihi bir anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bugün attığımız imzalar Irak’taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacak" dedi.

Türkiye ile Irak Arasında Tarihi Anlaşma! İmzalar Atıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ziyareti kapsamında iki ülke arasında 'Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması'nın uygulanmasını sağlayacak 'Finans Mekanizması Belgesi'nin imzalandığını açıkladı. Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le Bağdat’ta düzenlenen ortak basın toplantısında, "Bugün attığımız imzalar Irak’taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacaktır. Bu, iki ülke tarihinin en kapsamlı altyapı projesi olacak" dedi. Fidan, "Uzun yıllardır suyu nasıl daha verimli kullanabileceğimizi tartışıyorduk. Bugün attığımız imza, bu arayışın somut bir çözümü. Türkiye-Irak ilişkilerinde tarihi bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de anlaşmayı Irak-Türkiye ilişkilerinin tarihinde bir ilk olarak nitelendirdi. Hüseyin, "Su yönetimi konusunda tarihi bir anlaşmaya vardık. Bu işbirliği, iki ülkenin ortak çıkarlarını temel alıyor" dedi.

ANLAŞMA NEYİ İÇERİYOR?

Yeni mekanizma, 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyaretinde imzalanan 'Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması' kapsamında atılan adımların hayata geçirilmesini sağlayacak.
Anlaşma Irak’ın su altyapısının yenilenmesi, sulama sistemlerinin modernizasyonu ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi gibi konularda Türk firmalarının üstleneceği projelerin finansmanını içeriyor. Bu finansman, Irak’tan yapılan petrol satışlarına dayalı bir sistemle karşılanacak.

