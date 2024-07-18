Türkiye Dostu Kıbrıs Rumları, ABD'li Senatör Menendez'in Fahri Vatandaşlığını Geri Aldı

Rum basınında yer alan haberlere göre, Baf Belediye Meclisi'nin dünkü oturumunda, Menendez'in mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunması gerekçe gösterilerek, kendisine verilen bu unvan ve sembolik ödül oybirliğiyle iptal edildi.

GKRY'nin Baf Belediyesi, Menendez'e bu ünvanı ve kenti temsil eden altın anahtarı, onun "uluslararası hukuk ilkelerinin, bağımsızlığın, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin savunulması" gerekçesiyle vermişti. Ancak, ABD'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanan Menendez'in, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunması, Kıbrıs Rumlarının da artık kendisini istemediğini gösterdi.