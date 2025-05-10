Türkiye de Riskli Ülkeler Arasındaydı... Sovyet Uzay Aracı 'Kosmos 482' Dünya’ya Düştü

Yörüngede 52 yıl kalan Sovyet uzay aracı 'Kosmos 482', atmosferden geçerek Hint Okyanusu’na düştü. Türkiye dahil birçok ülke olası düşüş rotasındaydı. Uzay aracının okyanusa düşmesiyle tüm ülkeler rahat bir nefes aldı.

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Türkiye de Riskli Ülkeler Arasındaydı... Sovyet Uzay Aracı 'Kosmos 482' Dünya’ya Düştü

1972 yılında Venüs’e gönderilmek üzere fırlatılan ancak Dünya yörüngesinde sıkışıp kalan Sovyet yapımı Kosmos 482 uydusu, uzun süredir beklenen düşüşünü gerçekleştirdi. NASA'nın takip sistemleri tarafından izlenen uzay aracı, atmosferde yanarak Hint Okyanusu’na düştü.

Sovyetler Birliği tarafından 52 yıl önce uzaya gönderilen Kosmos 482, görevini tamamlayamadan yörüngede sıkışmıştı. Yıllardır kontrollü bir şekilde düşmesi beklenen araç, nihayet atmosfere yeniden giriş yaptı ve parçalanarak Andaman Adaları’nın 560 kilometre batısında, Hint Okyanusu’na çakıldı.

Türkiye de Riskli Ülkeler Arasındaydı... Sovyet Uzay Aracı 'Kosmos 482' Dünya’ya Düştü - Resim : 1

NASA, düşüşün Yakın Dünya Uzayındaki Tehlikeli Durumlar İçin Otomatik Uyarı Sistemi tarafından önceden tespit edildiğini ve aracın izlenmeye devam edildiğini bildirdi. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos da olayın ardından yaptığı açıklamada, düşüşün kontrol altında gerçekleştiğini ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Türkiye de Riskli Ülkeler Arasındaydı... Sovyet Uzay Aracı 'Kosmos 482' Dünya’ya Düştü - Resim : 2

Kosmos 482’nin düşüş rotası uzun süre belirsizliğini korurken, uzay aracı Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan gibi ülkeleri potansiyel risk altında bırakmıştı. Olası tehlike artık sona erdi. Düşen enkazın araştırılması amacıyla bölgeye keşif ekiplerinin sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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