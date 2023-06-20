Türkiye de listede: İşte yılda tonlarca yumurta tüketen ülkeler...

2020'de bölgesel olarak yumurta endüstrisinin yüzde 64'ü Asya Pasifik bölgesinin elindeydi. Onu yüzde 14'le Kuzey Amerika takip ediyordu.

Peki dünyada en çok yumurta tüketin 20 ülke hangisi? Haber Global'de yer alan habere göre, FAO yani Dünya Tarım ve Gıda Örgütü'nün 2020 verileri ve Dünya Bankası'ndaki toplam nüfus rakamlarından hareketle kişi başına düşen yumurta tüketimi hesaplandı. Bir yumurtanın ağırlığı da 60 gram olarak alındı.

İşte buna göre dünyada en çok yumurta tüketen 20 ülke...