Türkiye de listede: İşte yılda tonlarca yumurta tüketen ülkeler...
Sofraların vazgeçilmezi yumurta, tüm dünyada en çok tüketilen besin maddeleri arasında ve büyük bir endüstri. İşte Türkiye'nin de listede yer aldığı en çok yumurta tüketen ülkeler...
Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta popüler bir protein ve temel besin kaynağı.
Hal böyle olunca da küresel yumurta endüstrisinin büyüklüğü 2022 yılında 248,49 milyar dolara yükseldi. 2027'de bu rakamın 274,89 milyar dolara çıkması bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreçte yaşanan küresel artış, yumurta endüstrisini de etkilemiş ve fiyatların artmasına neden olmuştu. Neyse ki yumurta depolama teknolojisindeki gelişmeler ve yeni kümes hayvanı ırklarının geliştirilmesiyle üretim artması endüstrinin büyümeye devam edeceğin gösteriyor. Yani dünya çapında yumurta tüketiminde artış bekleniyor.
2020'de bölgesel olarak yumurta endüstrisinin yüzde 64'ü Asya Pasifik bölgesinin elindeydi. Onu yüzde 14'le Kuzey Amerika takip ediyordu.
Peki dünyada en çok yumurta tüketin 20 ülke hangisi? Haber Global'de yer alan habere göre, FAO yani Dünya Tarım ve Gıda Örgütü'nün 2020 verileri ve Dünya Bankası'ndaki toplam nüfus rakamlarından hareketle kişi başına düşen yumurta tüketimi hesaplandı. Bir yumurtanın ağırlığı da 60 gram olarak alındı.
İşte buna göre dünyada en çok yumurta tüketen 20 ülke...
20. Güney Kore: Yıllık toplam yumurta tüketimi 768 bin ton
19. İspanya: Yıllık toplam yumurta tüketimi 774 bin ton
18. Bangladeş: Yıllık toplam yumurta tüketimi 799 bin ton
17. Birleşik Krallık: Yıllık toplam yumurta tüketimi 858 bin ton
16. Arjantin: Yıllık toplam yumurta tüketimi 874 bin ton