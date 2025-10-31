Türkiye Arabululuğunda Tarihi Uzlaşı: Afganistan-Pakistan Ateşkesi Devam Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan ile Pakistan arasında, Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi. Taraflar, mevcut ateşkesin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

GÖRÜŞMELER İSTANBUL’DA DEVAM ETTİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında 18-19 Ekim tarihlerinde Doha’da sağlanan uzlaşmanın ardından, ateşkesin güçlendirilmesi amacıyla 25-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da toplantılar düzenlendiği belirtildi. Toplantılara dört ülke —Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Katar— katılım gösterdi.

6 KASIM’DA BİR ARAYA GELECEKLER

Açıklamada, tarafların ateşkesin sürdürülmesi yönünde ortak bir irade ortaya koyduğu vurgulandı. Ayrıca, ateşkesin uygulanmasına dair ek ilkelerin 6 Kasım’da İstanbul’da yapılacak üst düzey toplantıda görüşülüp karara bağlanacağı bildirildi.

İZLEME MEKANİZMASI KURULACAK

Dört ülkenin katılımıyla yapılan görüşmelerde, barış sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli bir adım daha atıldı. Açıklamada, tarafların "barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığı" ifade edildi.

Açıklamada, Afganistan ve Pakistan’ın sürece gösterdiği yapıcı katkıların Türkiye ve Katar tarafından takdir edildiği belirtildi. Arabulucu ülkelerin, bölgesel istikrar ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabaları desteklemeye devam etmeye hazır oldukları vurgulandı.

ATEŞKESİN GEÇMİŞİ HAKKINDA

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim’de duyurulan 48 saatlik geçici ateşkes, Türkiye ve Katar’ın desteğiyle Katar’ın başkenti Doha’da yapılan müzakerelerin sonunda uzatılmıştı. Bu uzlaşma, taraflar arasındaki diplomatik temasların yeniden güçlenmesine zemin hazırladı.





Kaynak: AA