Türk Vatandaşlarının Lübnan'dan Tahliyesi Başladı

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları sırasında, Türkiye ve diğer ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, NTV'ye yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının tahliyesinin başladığını ve yaklaşık 2.500 kişinin Beyrut Limanı'nda toplandığını belirtti.

GEMİ MERSİN'E GELECEK

Ulusoy, İsrail'in saldırılarının şiddetlenmesi durumunda tahliye edilen kişi sayısının artabileceğini ifade etti. Beyrut'tan hareket eden geminin, ilk olarak Türkiye'nin Mersin Limanı'na ulaşacağı bildirildi. Büyükelçi, tahliyeler sırasında insani yardımların gemilere yükleneceğini ve yolculuğun yaklaşık 12 saat süreceğini açıkladı. Mersin'de vatandaşların varışları için hazırlıkların sürdüğü de belirtildi.

Kaynak: NTV