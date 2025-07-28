Turizm Cennetinde Köpekbalığı Dehşeti! 7 Yaşındaki Çocuk Bacağını Kaybetti

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Fransa'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan bir saldırı dünya gündemine oturdu. Fransız Polinezyası'ndaki Nuku Hiva adasında 7 yaşındaki bir çocuk, diğer birkaç çocukla birlikte yüzerken köpekbalığı saldırısına uğradı. Küçük çocuk, saldırıda sağ kolunun ön kısmı, sol eli ve baldırından yaralandı. Çocuğun baldırının köpekbalığı tarafından koparıldığı bacağının bir kısmını kaybettiği öğrenildi.

İlk olarak çevredekiler tarafından yerel bir hastaneye kaldırılan çocuk, ardından daha ciddi bir müdahale için Fransız Polinezyası Hastane Merkezi'ne hava ambulansıyla nakledildi. Olay yerine gönderilen bir itfaiye eri, daha önce böyle bir saldırı görmediğini ifade ederek "35 yaşındayım ve ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yaraları çok uzun ve derindi" dedi.

'BALIK ÖLÜSÜ İÇİN BURADA TOPLANIYORLAR'

Birçok balıkçının, saldırının yaşandığı popüler turistik lokasyon Taiohae Körfezi'ne balık ölüsü attığını söyleyen itfaiye eri, "Yüksek ihtimalle bu sebeple burada uzun süredir siyah uçlu köpekbalıkları, çekiç başlı köpekbalıkları ve limon köpekbalıkları gibi pek çok türde köpekbalığı var" diye konuştu.

Fransız Polinezyası'nda 30'dan fazla köpekbalığı türü olduğu biliniyor. Bölgede yaşanan köpekbalığı saldırılarını inceleyen yakın tarihli bir araştırmaya göre, saldırıların çoğu zıpkınla balık avlama gibi insan davranışları tarafından tetiklenen köpekbalıklarının genellikle savunma amaçlı bir tepki ortaya koymasıyla meydana geliyor.