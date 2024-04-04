Tunus'tan Avrupa'ya tehlikeli yolculuk: 1335 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güney kesiminde bulunan Sfaks kenti kıyıları açıklarında son bir hafta içinde 31 düzensiz göç girişiminin engellendiği bildirildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik operasyonları sırasında 1335 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve yasa dışı göç girişimlerini organize eden suç şebekesi mensubu 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Göç girişimlerinde kullanıldığı belirlenen 14 araca da el konulduğu ifade edildi.

2023'te 1300 Tunuslu Düzensiz Göçmen Kayboldu

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumu'ndan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin göç yolunda kaybolduğu, 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise deniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.