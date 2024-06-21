Tunus'ta uçuş görevindeki askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralı var

Tunus'un güneyindeki Gafsa kenti yakınlarında bir askeri helikopter düştü. Kazada bir pilot hayatını kaybetti, diğer pilot ise yaralandı.

Tunus Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, planlı uçuş görevi sırasında içinde iki mürettebat bulunan askeri helikopterin Gafsa yakınlarındaki hava üssüne inerken düştüğü belirtildi.

Kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edilen açıklamada, bir pilotun öldüğü diğer pilotunsa yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA