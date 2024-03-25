Tunus açıklarında can pazarı: Tekneleri alabora olan göçmenlerden 5'inin cesedine ulaşıldı

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresi, tekneleri alabora olan düzensiz göç girişimlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, "Sfaks kenti açıklarında engellenen 16 düzensiz göç girişiminde 5 göçmenin cesedine ulaşıldı, 663 göçmen ise kurtarıldı. Silahlı kuvvetlere bağlı Deniz Gücü ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

2023'te 1300 Tunuslu Düzensiz Göçmen Kayboldu

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumundan 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeyi başardığı duyurulmuştu.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.