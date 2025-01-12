Tüm Dünyanın Gözü Los Angeles’ta… Yangın Büyüdü, Alevlere Uçaklarla ‘Kırmızı’ Müdahale

ABD’nin California eyaletinde Los Angeles kentinde beş gündür devam eden orman yangınları, yeniden yerleşim alanlarına ulaşarak büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Çöl rüzgarlarının hafta sonu etkili olacağına dair meteoroloji uyarıları, yangınla mücadeleyi daha da zorlaştırıyor.

İtfaiye ekipleri, yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için yoğun çaba gösterse de alevlerin yerleşim bölgelerine ilerleyişini durdurmakta zorlanıyor. Los Angeles’ın kuzeyinde, lüks villalarıyla tanınan Pacific Palisades bölgesinde yangın hızla yayılarak ormanlık alandan evlere sıçradı. Bu bölgede yangının yalnızca yüzde 11’inin kontrol altına alınabildiği bildirildi.

EVLER ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangının en etkili olduğu yerlerden biri olan Mandeville Kanyonu’nda evler yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere ulaşmasını önlemek için hem karadan hem de havadan müdahaleye devam ediyor. Yangın sahasında görev yapan ekiplerin bildirdiğine göre, alevler hâlâ kontrol altına alınmadı.

ÖZEL SOLÜSYONLU MÜDAHALE

Yangına müdahalede hava araçlarının kritik bir rol oynadığı görülüyor. BAe 146 tipi büyük tanker uçaklarıyla yanmayı geciktirici özel solüsyonlar risk altındaki evlerin üzerine püskürtülüyor. Helikopterler ise karadan ulaşılamayan sarp bölgelerde yangını söndürmek için aralıksız sortiler düzenliyor.

YANGINLARIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Resmi verilere göre, Los Angeles ve çevresindeki yangınlarda şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kayıp 13 kişinin de bulunamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Yangının ilerleyişine bağlı olarak yeni tahliye kararları alınmaya devam ederken, şu ana kadar 12 binden fazla bina zarar gördü. Ayrıca, 57 bin yapının daha yangın riski altında olduğu açıklandı.

Kaynak: AA