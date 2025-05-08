Tüm Dünya Yeni Papa'nın Seçilmesini Bekliyor: Vatikan'da Yine Siyah Duman

Vatikan ’da yeni Papa'yı belirlemek üzere dün ilk turu yapılan ve sonuç çıkmayan seçimin ikinci günündeki oylamalar bu sabah başladı. Ancak yeni Papa yine seçilemedi.

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Tüm Dünya Yeni Papa'nın Seçilmesini Bekliyor: Vatikan'da Yine Siyah Duman

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçimde ikinci günde de oylama yapıldı. Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girdi.

Kendilerini dış dünyaya kapatarak oylamaya odaklanan kardinaller, bugün de yeni Papa'yı seçemeyince şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükseldi.

Tüm Dünya Yeni Papa'nın Seçilmesini Bekliyor: Vatikan'da Yine Siyah Duman - Resim : 1

PAPA SEÇİLİRSE BEYAZ DUMAN

Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapıyor. Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

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Kaynak: DHA

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