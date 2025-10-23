Tüm Dünya Louvre’u Konuşurken Bir Soygun Da Liverpool’da! Mandela’nın Eseri Çalındı

Louvre soygununun ardından Liverpool’daki St. George’s Hall’dan Nelson Mandela’nın ‘Hapis’ adlı eseri çalındı. Polis, hırsızlık anı görüntülerini inceleyip soruşturma başlattı.

Tüm Dünya Louvre'u Konuşurken Bir Soygun Da Liverpool'da! Mandela'nın Eseri Çalındı
Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan soygun gündemdeki yerini korurken, bu kez benzer bir olay İngiltere’de yaşandı. Liverpool’un simge yapılarından St. George’s Hall’da sergilenen bir eser, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Çalınan çizimin, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’ya ait olduğu açıklandı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Merseyside Polisi, olayın 13 Ekim’de gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, eserin çerçevesinin zarar görmüş halde olay yerinde bulunduğu belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir erkeğin birinci derece tarihi yapıdan ayrıldığı görüntülendi.

Polis, hırsızlık anına ilişkin görüntüleri ilk andan itibaren incelediklerini vurgulayarak şüphelinin fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

St. George’s Hall

MANDELA’NIN ‘HAPİS’ ADLI ESERİ ÇALINDI

Çalınan çizimin, Mandela’nın kendi elinden çıkan ‘Hapis’ adlı sınırlı sayıdaki “Mücadele Serisi” eserlerinden biri olduğu bildirildi. Eserde “Hapis” kelimesiyle birlikte, kelepçelenmiş bir çift el ve Mandela’nın imzası yer alıyor. Bu özel eser, özgürlük mücadelesinin simgelerinden biri olarak görülüyordu.

LİVERPOOL BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Liverpool Belediye Meclisi sözcüsü, olayın ardından yaptığı açıklamada büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Açıklamada, ““St George’s Hall’den Mandela’nın tablosunun çalınmasından dolayı çok üzgünüz. Dr. Makaziwe Mandela’nın (Mandela’nın kızı) hediye ettiği bu eser şehrimiz açısından derin bir öneme sahipti.

Polise soruşturmada yardımcı olmaya çalışıyoruz, hırsızlıkla ilgili bilgisi olanlar lütfen bizimle iletişime geçsin” ifadelerine yer verildi.

