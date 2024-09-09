Tüm Dengeler Değişecek! Uyuşturucu Krizi Trump'ı Yükselişe Geçirdi

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere çok az vakit kalmasına rağmen anketler hala net bir ismi işaret etmiyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile mevcut Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris tüm anketlerde başa baş gidiyor. Uzmanlar, bu süreçte adayların belirli toplumsal sorunlarda net duruş göstermelerinin kendilerine artı puan kazandırabileceğini savunurken, bu görüşü destekleyen NBC makalesi dikkat çekti.

Dawn Allen isimli ABD'li kadın, yıllardır sadık bir Demokrat olmakla beraber, Başkan Joe Biden için kapı kapı dolaşıp bağış toplamış bir isim. Ancak geçtiğimiz yıl oğlunu fentanil zehirlenmesinden kaybetmesiyle, bir yılda on binlerce kişinin öldüğü opioid krizi karşısında etkisiz kalan Biden ile ilgili hayal kırıklığına uğradı. Allen, önümüzdeki seçimde kesinlikle bir Demokrata oy vermeyeceğini söylerken, bu uyuşturucu salgınıyla mücadele edeceği sözünü veren Trump'a daha yakın olduğunu belirtti.

'BIDEN HÜKÜMETİ SUÇ ORTAĞI'

Allen, hükümetin, "ABD tarihindeki en kötü uyuşturucu salgını" olarak nitelendirilen krize karşı çözüm bulmak için çaba sarf etmediğini düşünen yüz binlerce Amerikalıdan yalnızca biri. Uyuşturucuyla mücadele aktivistleri ve aile üyelerini uyuşturucudan kaybetmiş kişiler, Trump'ın uyuşturucuya karşı sert bir tavra sahip olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor.

2018 yılında kızını uyuşturucudan kaybeden ve hükümetin bu krize tepkisizliğini kırmaya çalışan acılı ailelerin toplumsal lideri konumundaki Andrea Thomas, fentanil farkındalık hareketinin kesinlikle "sağa doğru eğildiğini" düşünüyor. Thomas, "Hükümetimiz bir çeşit suç ortağı ve bu zehrin sınırsız arzı nedeniyle stoklama yapılıyor" dedi.

ABD yönetimi, fentanilin her yıl yaklaşık 70 bin Amerikalıyı öldürdüğünü bildiriyor. Bu sayı, araba kazaları ve silahlı saldırıların toplamından çok daha fazla insanın ölümüne işaret ediyor.

'TRUMP SIK SIK BAHSEDİYOR, HARRIS SÖZ ETMİYOR'

Uyuşturucu krizi her bölgeden, her gelir düzeyinde, ırkta ve siyasi görüşte ABD'liyi etkiliyor. Ancak yalnızca Trump değil genel olarak Cumhuriyetçiler, bu sorunla mücadele konusunda Demokratlardan çok daha kararlı görünüyor. Onlar kamuoyu önündeki konuşmalarında bu konuya daha fazla vurgu yapıp net mesajlar verirken, Demokratik Ulusal Kongre'deki hiçbir konuşmacı opioid krizi hakkında tek bir kelime bile etmedi.

Trump sık sık krize karşı tepkisini dile getirirken, Harris bu konudan söz etmekten kaçınıyor. Trump, son olarak Michigan'daki mitinginde konuya değinerek, "Çeteleri, suç örgütlerini, kana susamış kartelleri çökerteceğiz ve fentanili durduracağız" diye konuştu.

Eski ABD Başkanı, uyuşturucu satıcılarına yönelik idam cezasının genişletilmesi, Meksika kartellerini hedef almak için ordunun da devreye girmesi ve uyuşturucu ithalatını durdurmak için sınırdan yasa dışı geçişlerin durdurulması gibi uygulamaları savunuyor.

'HAREKETE GEÇEN TAKDİRİMİZİ KAZANIR'

Uzmanlar ise genel olarak bunların hiçbirinin mücadelede yeterli adımlar olduğunu düşünmüyor. Ölüm cezası, Trump başkanken de nadiren uygulandığını belirterek, Meksikalı kartellerin ellerinde kendilerini gizlemek için çok büyük imkanlar olduğunu söylüyor. Ancak fentanille mücadele aktivistleri, Trump'ın bu konuya dikkat çekip gündeme getirmesinin bile onu Biden yönetiminden daha iyi yaptığını düşünüyor.

Dawn Allen, "Bu meselenin görüldüğünü, duyulduğunu hissetmiyoruz. Etkilenen insanların çok büyük bir kitle olduğunu, bu konuda harekete geçen birinin takdirimizi kazanacağını anlamamalarına şaşırıyorum" dedi.

ABD'DEKİ FENTANİL KRİZİ

Güçlü bir ağrı kesici olarak kullanılan yasal bir ilaç olan fentanil yıllardır piyasada olsa da, yapımı ucuz ve kaçakçılığı kolay olduğundan, son yıllarda uyuşturucu satıcıları onu opioid bağımlılarına satmaya başladı. Bununla birlikte ülkede aşırı doz ve zehirlenme vakaları da artış gösterdi. Trump'ın göreve geldiği 2017 yılı itibarıyla fentanil nedeniyle 28 bin ölüm meydana gelirken, bu sayı 2021'de Biden'ın görevi devralmasıyla 70 bini aştı.

Trump yönetimi, 2019 yılında Çin'in fentanil üretimini düzenlemesini sağlayarak Çin'den ABD'ye yasa dışı ihracatın azaltılmasını başardı. Ancak Meksikalı karteller ilaç üretiminde kullanılan kimyasal maddeleri Çin'den ithal etmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem