Trump'tan Yine Geri Adım: İran'ın 'Anlaşma Yakın' Mesajını Paylaştı

ABD Başkanı Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Trump saatler önce yaptığı açıklamada anlaşma iddialarına karşı İran'a ağır sözlerle yanıt vermişti.

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Trump'tan Yine Geri Adım: İran'ın 'Anlaşma Yakın' Mesajını Paylaştı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yle süren müzakerelere ilişkin açıklamasında "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadesi kullandı. Arakçi'nin açıklamasında ayrıca, basın mensuplarının anlaşma metniyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiği ve detayları yakın zamanda açıklayacakları vurgusu da yer aldı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu bu paylaşımı kendi hesabından paylaştı. Trump, konuyla ilgili saatler önce yaptığı açıklamada, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak "Muhatap olunması çok zor ve onursuz insanlar. Onlarla iyi niyet çerçevesinde iş yapmak diye bir şey yok. İnanılmaz. Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de hemen" yorumunu yapmıştı.

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Kaynak: AA

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