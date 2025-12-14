Trump’tan Suriye’deki Saldırıya Tepki! ‘Çok Ciddi Misilleme Olacak’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de gerçekleşen ve 3 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Trump, saldırıda 2 Amerikan askerinin ve 1 sivil tercümanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Başkan, ayrıca yaralı askerlerin durumunun iyi olduğunun teyit edildiğini belirterek, onlara destek dileklerini iletti.

Trump, saldırının Suriye’nin kontrolü tamamen sağlanamayan, tehlikeli bir bölgesinde düzenlenen bir DEAŞ operasyonu olduğunu ifade etti. Öte yandan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın saldırı nedeniyle büyük rahatsızlık ve öfke içinde olduğunu aktaran Trump, ABD’nin “çok ciddi bir misilleme” yapacağını vurguladı.

Kaynak: DHA