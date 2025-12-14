Trump’tan Suriye’deki Saldırıya Tepki! ‘Çok Ciddi Misilleme Olacak’

ABD Başkanı Trump, Suriye’de 3 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin çok ciddi misilleme yapılacağını duyurdu,. Trump, yaralı askerlerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme:
Trump’tan Suriye’deki Saldırıya Tepki! ‘Çok Ciddi Misilleme Olacak’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de gerçekleşen ve 3 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Trump, saldırıda 2 Amerikan askerinin ve 1 sivil tercümanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Başkan, ayrıca yaralı askerlerin durumunun iyi olduğunun teyit edildiğini belirterek, onlara destek dileklerini iletti.

Trump, saldırının Suriye’nin kontrolü tamamen sağlanamayan, tehlikeli bir bölgesinde düzenlenen bir DEAŞ operasyonu olduğunu ifade etti. Öte yandan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın saldırı nedeniyle büyük rahatsızlık ve öfke içinde olduğunu aktaran Trump, ABD’nin “çok ciddi bir misilleme” yapacağını vurguladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Suriye Donald Trump
Son Güncelleme:
ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var ABD'de Üniversitede Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Gazze’de Şiddetli Yağmurlar: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Aile Tehlikede Gazze’de 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Aile Tehlikede
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor
Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda
Eğlence Mekanında Silahlı Kavga... 9 Gözaltı Eğlence Mekanında Silahlı Kavga... 9 Gözaltı
Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var Lüks Otomobil, Duran Kamyona Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var