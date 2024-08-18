Trump'tan Rakibine Tuhaf Eleştiriler: Kamala Komünist Gibi ve Ben Ondan Daha İyi Görünüyorum

Donald Trump, ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde rakibi olan Kamala Harris'e ilginç eleştirilerde bulundu. Harris'in ekonomi politikalarını işaret eden Trump, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi. Yoldaş Kamala, sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini açıkladı" diye konuştu. Harris'in Time dergisinin kapağındaki çizimini de eleştiren Trump, "Ben Kamala'dan çok daha iyi görünüyorum" dedi.

Trump'tan Rakibine Tuhaf Eleştiriler: Kamala Komünist Gibi ve Ben Ondan Daha İyi Görünüyorum

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği mitingde Demokratların adayı ve mevcut ABD Başkan Yardımcısı Harris'in ekonomi politikalarını eleştirdi.

Rakibi Harris'in açıkladığı hedefleri "Sovyetler Birliği'nin ekonomik sistemine" benzeten Trump, "Kamala, konuşmasında tam bir komünist gibiydi. Yoldaş Kamala, sosyalist fiyat kontrolleri uygulamak istediğini açıkladı. Bunun daha önce hiç işe yaramadığını gördünüz" dedi.

'BEN KAMALA'DAN DAHA İYİ GÖRÜNÜYORUM'

Trump, Harris'in başkan adayı olmasını "Biden'a karşı darbe" olarak nitelendirerek "Joe Biden, ondan nefret ediyor. Bu, bir başkanın devrilmesiydi" dedi.

Harris'in Time dergisinin kapağındaki çizimini de eleştiren Trump, "Bir sürü fotoğraf çekmişler ama işe yaramamış, bu yüzden bir ressam tutmuşlar. Ben Kamala'dan çok daha iyi görünüyorum" diye konuştu.

HARRIS'IN EKONOMİ POLİTİKALARINDA NE VAR?

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Harris'in ekonomi politikaları, market ürünleri ile reçeteli ilaçların maliyetini düşürmeyi, uygun fiyatlı konutların artmasını ve orta sınıf için vergilerin azaltılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda, gıda ve market ürünlerinde fiyatların fahiş şekilde yükseltilmesini yasaklamaya yönelik yasa için Kongre ile birlikte çalışması planlanıyor.

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Kaynak: AA

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