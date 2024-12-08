Trump'tan Putin'e Göndermeli Suriye Mesajı: Koruyucusu Artık İlgilenmiyor

Suriye’de Esad rejiminin sona ermesinin ardından uluslararası sahneden peş peşe açıklamalar geliyor. ABD’de 5 Kasım'daki seçimlerin galibi Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici açıklamalarla yalnızca Suriye’yi değil, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürecini de gündeme taşıdı. Trump’ın mesajları hem Beşar Esad hem de Vladimir Putin için açık göndermeler içeriyordu.

'PUTİN DESTEĞİNİ ÇEKTİ'

Suriye’de cihatçı grupların Kasım ayının sonunda başlattığı saldırılar rejimin bel kemiği olan başkent Şam’ın düşmesiyle sonuçlandı. Bugün itibarıyla Beşar Esad’ın ülkeden kaçtığı ve rejimin kontrolü tamamen kaybettiği bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Donald Trump, Rusya’nın artık Esad’ı desteklemediğini vurguladı.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Esad gitti, ülkesinden kaçtı. Koruyucusu Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyor” ifadelerini kullandı. Bu sözler Moskova’nın Ukrayna savaşı nedeniyle Suriye’deki pozisyonundan geri adım attığına dair yorumlara yol açtı.

Trump ayrıca Rusya ve İran’ın içinde bulunduğu durumu da ele aldı. “Rusya, Ukrayna savaşı ve kötü ekonomisi yüzünden zayıfladı. İran ise İsrail karşısındaki başarısızlıkları nedeniyle zor bir durumda” diyerek bölgedeki güç dengelerine dikkat çekti.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Trump’ın açıklamaları yalnızca Suriye ile sınırlı kalmadı. Eski ABD Başkanı, Ukrayna’daki savaşla ilgili de Vladimir Putin’e yönelik bir çağrı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye atıfta bulunarak, “Zelenski ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyor” diyen Trump, hemen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Açıklamasında, “Çok fazla hayat gereksiz yere boşa harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor. Böyle devam ederse, bu savaş çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir” uyarısında bulundu.

'ÇİN YAPABİLİR, DÜNYA BEKLİYOR'

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sözlerini, “Vladimir’i iyi tanıyorum. Harekete geçme zamanı geldi” ifadeleriyle sürdürdü. Ayrıca Çin’in bu süreçte arabulucu bir rol oynayabileceğine dikkat çekerek “Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor!” dedi.

Trump’ın açıklamaları uluslararası diplomasi açısından önemli mesajlar içeriyor. Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Suriye’de yeni bir dönem başlarken, Trump’ın Rusya ve Ukrayna’ya yönelik çağrıları gelecekteki olası barış görüşmelerinin kapısını aralayabilir. Ancak bu mesajların Moskova ve Tahran cephesinde nasıl yankı bulacağı, önümüzdeki günlerin en çok konuşulan konularından biri olacak gibi görünüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem