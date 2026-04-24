ABD'den Orta Doğu'da Tansiyonu Yükseltecek Hareket: Şii Liderin Başına Ödül Koydular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD, bölge ülkelerindeki İran destekli milis gruplara yönelik baskısını sürdürmeye devam ediyor.

BAŞINA 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYULDU

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington yönetiminin "terör örgütü" olarak tanıdığı İran destekli Irak silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda'nın (KSS) lideri Hashim Finyan Rahim Al-Saraji'nin nerede olduğuna dair bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği ifade edildi. Silahlı grubun "Irak'ta sivilleri öldürdüğü, ABD diplomatik tesislerine, ayrıca Irak ve Suriye'deki ABD askeri üslerine ve personeline saldırdığı" belirtildi.

Öte yandan Al-Saraji, Irak parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran iktidardaki Şii ittifakı olan Koordinasyon Çerçevesi'nde bir koltuğa sahip bulunuyor.

IRAK’TA ABD NOKTALARINA SALDIRILAR

İran destekli silahlı gruplar, ABD-İran savaşı sırasında Irak'ın başkentindeki ABD büyükelçiliğini, ABD'nin Bağdat Havalimanındaki diplomatik ve lojistik tesisini ve yabancı şirketler tarafından işletilen petrol sahalarını hedef almıştı.

Ayrıca bu hafta ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, ülkedeki İran destekli milisleri dağıtması için baskı yapmak amacıyla Irak'a dolar akışını durdurdu ve Irak ordusuyla güvenlik iş birliği programlarını askıya aldı.

Kaynak: İHA