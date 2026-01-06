Trump'tan Olay Sözler! 'Ben Kralım, Maduro Vahşi'

ABD Başkanı Trump, Venezuela’daki operasyonu 'inanılmaz' diyerek övdü. Trump ayrıca "Ben kralım, Maduro vahşi bir adam" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef aldı. Maduro’nun kendi dansını taklit ettiğini belirten Trump, Venezuela’da gerçekleştirilen operasyonu 'inanılmaz' olarak niteledi. Maduro’yu 'vahşi bir adam' olarak tanımlayan Trump, "Milyonlarca insanın ölümünden sorumlu. İnsanlara işkence yaptı" dedi.

GÖSTERİCİLERİ HEDEF ALDI

Venezuela’daki protestolara da değinen Trump, bazı göstericilerin para karşılığı sokağa çıktığını iddia ederek, "Çok kaliteli yazıcılardan basılmış ‘Maduro’ya özgürlük’ pankartlarıyla dolaşıyorlar” ifadelerini kullandı. Trump, bu pankartları hazırlayan kişilerle alay ederek, “Kim yapıyorsa onları bulup Cumhuriyetçi Parti’ye almak isterim" diye konuştu.

'BEN BİR KRALIM'

ABD ordusunun gücüne vurgu yapan Trump, "Dünyanın en büyük, en ölümcül ve en korkunç ordusuna sahibiz. Bizimle kimse başa çıkamaz" dedi. Silah üretiminde hızlanacaklarını belirten Trump, savunma sanayii satışlarıyla da övündü. Boeing uçakları ve F-35’lere dikkat çeken Trump, Hindistan’ın 68 Apache helikopteri siparişi verdiğini hatırlattı. "Kimse benim kadar satış yapmadı" diyen Trump, açıklamalarında sık sık "Ben bir kralım" ifadesini yineledi.

