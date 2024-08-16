Trump'tan 'Netanyahu ile Görüştüğü' İddiasına Yanıt

ABD başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Donald Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü iddialarını reddetti. Trump, 26 Temmuz'dan beri Netanyahu ile hiç görüşmediğini söyledi.

Trump'tan 'Netanyahu ile Görüştüğü' İddiasına Yanıt

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, New Jersey'de düzenlediği basın toplantısında, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğüne yönelik iddialara yanıt verdi.

Netanyahu ile 26 Temmuz'da iki buçuk saat süren bir görüşme yaptığını aktaran Trump, o günden bu yana kendisiyle görüşmediğini ifade etti.

Trump, "Onunla konuşabileceğimi umuyorum ama o zamandan beri konuşmadım." dedi.

Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kabul etmeye teşvik edip etmediğine yönelik soruya Trump, "Hayır, onu teşvik etmedim. O ne yaptığını biliyor. Onu bu işi bitirmesi için teşvik ettim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Axios haber sitesi, önceki gün iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğünü iddia etmişti. Haberde, Amerikalı yetkililerin, Netanyahu ve Trump’ın "Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması" konusunu ele aldıklarına dair bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Netanyahu ile Trump arasında görüşme yapıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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