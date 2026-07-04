Trump'tan Netanyahu İçin Çarpıcı Sözler: 'Patronun Kim Olduğunu Biliyor'

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelecek hafta Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı. Trump, Netanyahu için, "Patronun kim olduğunu biliyor" ifadelerini kullanırken, görüşmenin NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleşebileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Netanyahu İçin Çarpıcı Sözler: 'Patronun Kim Olduğunu Biliyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Beyaz Saray'da kendisiyle görüşmek istediğini açıkladı. ABD merkezli Axios'a konuşan Trump, Netanyahu'yla ilişkilerine ilişkin, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleşebileceğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN İRAN MESAJI

İran'la yürütülen müzakerelere de değinen Trump, İranlıların anlaşma yapmak istediğini öne sürerek, Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere yaklaşık bir hafta ara verildiğini söyledi.

Trump ayrıca, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Binyamin Netanyahu
Son Güncelleme:
İran-ABD Müzakereleri Yeniden Başlıyor: Yeri ve Tarihi Belli Oldu İran-ABD Müzakereleri Yeniden Başlıyor: Yeri ve Tarihi Belli Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Peru'da Devlet Başkanlığı Seçimini Keiko Fujimori Kazandı Peru'da Devlet Başkanlığı Seçimini Fujimori Kazandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP Kulislerinde Çarpıcı İddia: Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi CHP Kulislerinde Çarpıcı İddia: Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi
Emekli ve Memur Maaşlarında Kritik Hesap! Refah Payı ve Seyyanen Zam İçin Dikkat Çeken Sözler Emekli ve Memur Maaşlarında Kritik Hesap! Refah Payı ve Seyyanen Zam İçin Dikkat Çeken Sözler
Sigara İçenler İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Devlet Karşılayacak Sigara İçenler İçin Yeni Karar: Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Devlet Karşılayacak
Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın İle İlgili Flaş Gelişme İstanbul'da Erkekleri Taciz Eden Kadın İle İlgili Flaş Gelişme
Trump'ın Ankara Programı Belli Oldu: İşte NATO Zirvesi Öncesi İlk Durağı Trump'ın Ankara Programı Belli Oldu: İşte NATO Zirvesi Öncesi İlk Durağı