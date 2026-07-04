Trump'tan Netanyahu İçin Çarpıcı Sözler: 'Patronun Kim Olduğunu Biliyor'

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Beyaz Saray'da kendisiyle görüşmek istediğini açıkladı. ABD merkezli Axios'a konuşan Trump, Netanyahu'yla ilişkilerine ilişkin, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleşebileceğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN İRAN MESAJI

İran'la yürütülen müzakerelere de değinen Trump, İranlıların anlaşma yapmak istediğini öne sürerek, Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere yaklaşık bir hafta ara verildiğini söyledi.

Trump ayrıca, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi