Trump'tan İran'ın Barış Planına Soğuk Duş: 'Bedelini Henüz Ödemediler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da savaş tamtamları çalarken, İran’ın ABD’ye sunduğu barış taslağı, Washington duvarına çarptı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan aracılığıyla iletilen teklife dair ilk değerlendirmesini sosyal medya üzerinden yaptı.

'KABUL EDİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Trump, kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, İran’ın masaya koyduğu yeni metni yakında masasına alacağını doğruladı.

Ancak Trump, İran rejiminin son yarım asırda dünyaya ve insanlığa verdiği zararın bedelini henüz ödemediğini savunarak, "Bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" ifadesini kullandı. Trump'ın bu çıkışı, ABD'nin müzakerelerde elini çok daha yüksekten açacağının işareti olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Gerilimin tırmandığı süreçte ara buluculuk rolünü üstlenen Pakistan yönetimi, İran’ın sunduğu teklifi 30 Nisan Perşembe akşamı ABD makamlarına iletmişti. İran resmi haber ajansı IRNA, bu metni "ABD ile savaşı sona erdirebilecek nihai müzakere taslağı" olarak tanımlamış ve diplomatik kanalların açık olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA