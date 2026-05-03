Trump'tan İran'ın Barış Planına Soğuk Duş: 'Bedelini Henüz Ödemediler'

İran’ın bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla Pakistan üzerinden sunduğu yeni barış planına ABD Başkanı Trump’tan yanıt geldi. Teklifi inceleyeceğini belirten Trump, İran’ın son 47 yıllık siciline atıfta bulunarak, planın kabul edilebilir olma ihtimalinin düşük olduğu sinyalini verdi: "Henüz büyük bir bedel ödemediler!"

Orta Doğu’da savaş tamtamları çalarken, İran’ın ABD’ye sunduğu barış taslağı, Washington duvarına çarptı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan aracılığıyla iletilen teklife dair ilk değerlendirmesini sosyal medya üzerinden yaptı.

'KABUL EDİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Trump, kendisine ait Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, İran’ın masaya koyduğu yeni metni yakında masasına alacağını doğruladı.

Ancak Trump, İran rejiminin son yarım asırda dünyaya ve insanlığa verdiği zararın bedelini henüz ödemediğini savunarak, "Bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" ifadesini kullandı. Trump'ın bu çıkışı, ABD'nin müzakerelerde elini çok daha yüksekten açacağının işareti olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Gerilimin tırmandığı süreçte ara buluculuk rolünü üstlenen Pakistan yönetimi, İran’ın sunduğu teklifi 30 Nisan Perşembe akşamı ABD makamlarına iletmişti. İran resmi haber ajansı IRNA, bu metni "ABD ile savaşı sona erdirebilecek nihai müzakere taslağı" olarak tanımlamış ve diplomatik kanalların açık olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump İran savaş
