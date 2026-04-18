Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: 'Anlaşma Yapamazsak Yeniden Bombalarız'

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başkent Washington'a dönüş yolunda, başkanlık uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürecin başarısız olması durumunda askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. İran ile olası bir anlaşmanın Lübnan'daki ateşkes süreciyle bağlantılı olup olmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Trump, iki konunun fiilen birbirine bağlı olmadığını ancak aralarında psikolojik bir bağ bulunduğunu ifade etti. Trump ayrıca, bu süreçte Lübnan'a destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Tahran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması konusuna da değinen Trump, hedeflerinin İran ile ortak çalışarak söz konusu materyalin tamamını ABD'ye getirmek olduğunu bildirdi. Sürecin diplomatik yollarla çözülememesi halinde yaşanacaklara dair de uyarıda bulunan Trump, uzlaşma sağlanamaması durumunda bu tahliye işlemini dostane olmayan ve çok daha farklı yöntemlerle hayata geçireceklerini belirtti.

Müzakerelerden sonuç alınamaması halinde İran ile ateşkesin akıbetinin ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Trump, süreyi uzatmayabileceğini dile getirdi. Bölgedeki deniz ablukasının halihazırda devam ettiğine dikkat çeken Trump, anlaşma olmaması durumunda İran’ı yeniden bombalamak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA