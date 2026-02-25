Trump’tan İran’a Üstü Kapalı Tehdit: Asla İzin Vermeyeceğim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de yaptığı geleneksel “Birliğin Durumu” konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. 1 saat 41 dakikayı aşan hitabıyla bu alanda yeni bir rekora imza atan Trump, hem iç hem de dış politikaya dair iddialı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının özellikle dış politika bölümünde, görevde bulunduğu 11 ay içinde 8 savaşı sona erdirdiğini yineleyen Trump, hangi ülkeler arasındaki çatışmaların ya da potansiyel krizlerin kendi döneminde son bulduğunu tek tek sıraladı.

İRAN MESAJI: DİPLOMASİ Mİ, MÜDAHALE Mİ?

Orta Doğu’da son yirmi yılın en büyük Amerikan askeri sevkiyatlarından birinin ardından İran’a yönelik olası bir operasyon ihtimali gündemdeki yerini korurken, Trump bu konuda net bir askeri mesaj vermekten kaçındı.

İran ile yaşanan gerilimin çözümünde diplomasiyi öncelediğini belirten Trump, bunun “tercih ettiği” yol olduğunu dile getirdi. Ancak Tahran’ın nükleer silah geliştirmesine "asla" izin vermeyeceğini söyleyerek sert bir uyarıda da bulundu.

Kongre üyeleri, ekran başındaki Amerikalılar ve uluslararası kamuoyu ise ABD-İran görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Washington’ın nasıl bir adım atacağını merak etmeye devam ediyor.

‘İZİN VERMEYECEĞİM’

Trump, geçen yıl İran’daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen Gece Yarısı Çekiç Operasyonu’na da değindi. Trump, "Gece Yarısı Çekiç Operasyonu'ndan sonra, silah programlarını yeniden inşa etme girişimlerinde bulunmamaları konusunda uyarıldılar; ancak devam ediyorlar ve şu anda yine uğursuz nükleer emellerinin peşindeler" dedi.

İran’ın, yeni bir ABD müdahalesinden kaçınmak için anlaşmaya sıcak baktığını savunan Trump, buna karşın Tahran yönetiminin nükleer silah üretmeyeceğine dair açık bir taahhüt vermediğini öne sürdü. Trump, "Tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmek. Ancak bir şey kesin, dünyanın bir numaralı terör sponsoru olan ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim" açıklamasında bulundu.

‘İRAN ABD'YE ULAŞABİLECEK FÜZELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR’

Trump, İran’ın yalnızca Avrupa’yı ve ABD’nin denizaşırı üslerini değil, doğrudan Amerika topraklarını hedef alabilecek füze kapasitesi geliştirmeye çalıştığını savundu. Trump "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar” diye konuştu.

ABD’nin onlarca yıldır süregelen temel politikasının İran’ın nükleer silaha erişimini engellemek olduğunu vurgulayan Trump, müzakerelerin sürdüğünü ancak henüz kritik bir güvence alınamadığını belirtti. Trump, şunları söyledi: "İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız."

Trump ayrıca İran’daki protestolarda 32 bin kişinin yaşamını yitirdiğini iddia ederek, kendi müdahalesi sayesinde yüzlerce göstericinin idam edilmesinin önüne geçildiğini savundu.

GAZZE’DE ATEŞKES VURGUSU

Başkan Trump, Gazze’de sağlanan ateşkesin Orta Doğu’da kalıcı barış için kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Sürece katkı sunan taraflara teşekkür eden Trump, bölgede tansiyonun düşmesinin küresel istikrar açısından da önemli olduğunu söyledi.

Özellikle Gazze’deki esirlerin iadesi sürecine değinen Trump, Hamas’ın "hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çok çaba gösterdiğini" belirtti.

MADURO’YA SERT SÖZLER: KANUNSUZ BİR DİKTATÖR

Trump konuşmasında, Meksika’da düzenlenen bir operasyon sırasında öldürülen, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından El Mencho’ya da değindi.

Ayrıca Güney Amerika açıklarında uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik baskınları övdü ve bunun ABD’ye yasa dışı madde girişini azaltmada etkili olduğunu savundu.

Geçen ay Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun tutuklanmasına da değinen Trump, operasyonun "kanunsuz bir diktatörün" iktidarını sona erdirdiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi