Trump'tan İran'a Ağır Tehdit: 'Başını Kesmeden Önceki Son Şansı'

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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Tahran'la müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü belirterek, İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu.

ABD Başkanı Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı" diye konuştu.

Söz konusu ülkelerden kendisine "saldırıları durdurması" çağrısı gelmese 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti.

'SON ŞANS DAHA VERMEK İSTİYORUM'

Daha sonra bir soruya yanıt verirken benzer bir ifade daha kullanan Trump, "İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklıselim davranırlar. Bakalım neler olacak" dedi.

TEMEL GÜNDEM HÜRMÜZ

İran ile müzakerelerin öncelikli maddesinin Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması olduğunu kaydeden Trump, "Daha sonra da İran'ın nükleer kapasitesini ele alacağız" ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran'ın hiçbir şekilde ücret alamayacağını savunan Trump, "Şu anda boğazı tamamen biz kontrol ediyoruz, eğer birisi alacaksa biz ücret alırız" dedi. İran'ın nükleer kapasitesinden tamamen arındırılmasını istediklerini vurgulayan ABD Başkanı, bu konuda başka bir seçeneği kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA