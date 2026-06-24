Trump'tan İran Mesajı: 'Büyük Tavizler Veriyorlar'

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi. Trump ayrıca "İran büyük tavizler veriyor" ifadelerini kullandı.

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Trump'tan İran Mesajı: 'Büyük Tavizler Veriyorlar'
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere gittiği Kongre binasına girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyleyerek, "İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz" ifadesini kullandı. Daha sonra Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle öğle yemeği yemek ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere yemek salonuna gitti.

'İRAN İSTEDİĞİM HER ŞEYE RAZI OLUYOR'

Trump, salondan çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok iyi geçtiğini anlatan Trump, iç politika başlıklarından akaryakıt fiyatlarına kadar birçok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

ABD Başkanı, İran konusunda ise "İran bize gayet nazik davranıyor, istediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız" diye konuştu. Trump, Fox News kanalına bugün yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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