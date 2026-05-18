Trump'tan İran Kararı: 'Orduya Hazır Olun Talimatı Verdim'

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik planlanan askeri harekatın Körfez ülkelerinin talebi üzerine ertelendiğini açıkladı. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde İran’a karşı 'geniş çaplı askeri harekat' için ordunun hazır tutulması talimatı verdiğini söyledi.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren gerilim hakkında açıklama yaptı. Trump, "Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik askeri saldırımızı ertelememiz yönünde bana talepte bulundu. Gerekçeleri, şu anda ciddi müzakerelerin yürütülmekte olduğu ve onların değerlendirmesine göre çok yakında, hem ABD hem de Ortadoğu ve ötesindeki tüm ülkeler için son derece kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacağıdır" ifadelerini kullandı.

ORDUYA TALİMAT

"Bu anlaşma, önemli bir unsur olarak, İran’ın nükleer silahlara sahip olmamasını içerecektir!" diyen Trump, sözlerine şöyle devam etti: "Yukarıda adı geçen liderlere duyduğum saygı doğrultusunda, Savaş Bakanı Pete Hegseth’e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine’e ve ABD ordusuna İran’a yönelik yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdim. Ancak aynı zamanda, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda İran’a karşı geniş çaplı, büyük ölçekli bir askeri harekatın derhal başlatılabilmesi için tam hazırlıklı olmaları talimatını verdim."

Kaynak: AA

