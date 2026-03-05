Trump'tan İran Çıkışı! Hameney'in Oğlu İçin 'Kabul Edilemez' Dedi: 'Yeni Liderin Seçilme Sürecine Dahil Olmam Gerek'
Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran’da Hamaney’in politikalarını sürdürecek bir lideri kabul etmeyeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu zayıf biri. Venezuela’da Delcy ile yaptığımız gibi bu atamaya benim de dahil olmam gerekiyor” dedi.
Amerikan Axios haber portalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlunun isminin öne çıktığını gördüğünü ifade ederek, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz biri. Venezuela'da Delcy Rodriguez'in seçilmesinde olduğu gibi, (İran'daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor" dedi.
'KABUL EDİLEMEZ'
ABD Başkanı Trump, "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Venezuela'daki lider değişiminin "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, benzer bir senaryonun İran'da da mümkün olabileceğini ima etti.
Trump, Hamaney'in politikalarını sürdürecek bir liderin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, böyle bir durumun ABD'yi "5 yıl içinde yeniden savaşa sürükleyeceğini" söyledi.
İran'la savaştan nasıl çıkacağına ilişkin somut bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Trump, şu ana kadar devam eden saldırılarda "oldukça başarılı" olduklarını savundu.
Kaynak: AA