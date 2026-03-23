Trump'tan 'Hürmüz' Ültimatomunda Geri Adım: İran'a Saldırılar 5 Gün Ertelendi

Daha önce, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmadığı takdirde enerji altyapılarına 48 saat içinde saldıracaklarını açıklayan ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki 'yapıcı görüşmeleri' gerekçe göstererek İran'a saldırıların 5 gün ertelendiğini duyurdu.

Daha önce İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için 48 saat süre verdiğini, açılmaması durumunda ülkenin enerji altyapısının vurulacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, kararından vazgeçti.

Trump, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İran'a saldırıların 5 gün ertelendiğini söyledi. Trump, erteleme kararına gerekçe olarak 'yapıcı görüşmeleri' gösterdi.

Trump'ın Truth Social sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim."

Kaynak: AA

