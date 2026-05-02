Trump'tan Hürmüz İtirafı: 'Korsan Gibiyiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasındaki gerilim, Başkan Donald Trump’ın Florida’daki çarpıcı açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Hürmüz Boğazı çevresinde uygulanan deniz ablukasını bir 'ticari başarı' gibi nitelendiren Trump, ABD Donanması’nın operasyonlarını açıkça 'korsanlığa' benzetti.

'KORSANLAR GİBİYİZ'

Palm Beach’te düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, ABD gemilerinin okyanusun ortasında İran gemilerine dev hoparlörlerle müdahale ettiğini anlattı.

Trump, "Silahları doğrultup 'Geminizi döndürün' diyoruz, onlar da hemen 'Evet, evet dönüyoruz' diyorlar. Gemileri, kargoları ve petrolü ele geçiriyoruz. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Korsanlar gibiyiz ama sonuçları gerçek" ifadelerini kullandı.

'ÇOK KARLI BİR İŞ'

Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin ise "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş" diye konuştu.

20 GÜNDE 48 GEMİ DURDURULDU

Trump’ın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) operasyonel verileri paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, son 20 gün içerisinde abluka kurallarını ihlal eden 48 geminin rotası zorla değiştirildi. Bölgede görev yapan USS New Orleans ve USS Spruance gibi savaş gemilerinin, uyarılara uymayan kargo gemilerini motor bölümlerinden vurarak devre dışı bıraktığı bildirildi.

ABLUKANIN PERDE ARKASI

Gerilimin tırmanış noktası, 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve ardından Pakistan’daki müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması oldu. Trump, İran’ın artık bir liderinin ve radarının kalmadığını savunarak, "İran 47 yıldır herkesi eziyordu, şimdi ise kimse o ülkede lider olmak istemiyor" dedi.

Kaynak: AA