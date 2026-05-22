Trump’tan Hürmüz Boğazı’nda İran’a Abluka Resti: 'Bizden İzinsiz Kuş Uçamaz'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tahran yönetiminin Umman ile temas kurarak dünya petrol ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişleri ücrete tabi tutmaya hazırlandığına yönelik istihbarat raporları, Washington-Tahran hattında tansiyonu yeniden yükseltti.

'ORASI ULUSLARARASI SU YOLU, İNCELİYORUZ'

İran'ın paralı geçiş planına dair gelen bir soruyu yanıtlayan Trump, durumu çok yakından takip ettiklerini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Bu konuyu inceliyoruz ve gelişmelerden tamamen haberdarız. Hürmüz Boğazı'nda ücretli bir geçiş sistemi kesinlikle istemiyoruz. Orası uluslararası bir su yoludur ve öyle kalacaktır. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

'ONAYIMIZ OLMADAN KUŞ UÇMUYOR'

Konuşmasında Tahran yönetimini askeri açıdan mağlup ettiklerini ileri süren Trump, buna rağmen diplomatik müzakere sürecinin de bir yandan devam ettiğini işaret etti. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir koşulda izin vermeyeceklerinin altını çizen ABD Başkanı, bölgedeki deniz ablukasına dikkat çekti:

"İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukası son derece etkili ve başarılı bir şekilde yürütülüyor. Donanmamız bölgede harika bir görev icra ediyor. Amerikan güçlerinin onayı ve izni olmadan hiçbir geminin İran limanlarına giriş veya çıkış yapması mümkün değildir."

Kaynak: DHA