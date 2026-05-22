Trump’tan Hürmüz Boğazı’nda İran’a Abluka Resti: 'Bizden İzinsiz Kuş Uçamaz'

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerden ücret alma girişimlerine sert tepki gösterdi. Boğazın uluslararası bir su yolu olduğunu vurgulayan Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının eksiksiz sürdüğünü belirterek, "Bizim onayımız olmadan hiçbir gemi giriş çıkış yapamaz" dedi.

Son Güncelleme:
Trump’tan Hürmüz Boğazı’nda İran’a Abluka Resti: 'Bizden İzinsiz Kuş Uçamaz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tahran yönetiminin Umman ile temas kurarak dünya petrol ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişleri ücrete tabi tutmaya hazırlandığına yönelik istihbarat raporları, Washington-Tahran hattında tansiyonu yeniden yükseltti.

'ORASI ULUSLARARASI SU YOLU, İNCELİYORUZ'

İran'ın paralı geçiş planına dair gelen bir soruyu yanıtlayan Trump, durumu çok yakından takip ettiklerini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Bu konuyu inceliyoruz ve gelişmelerden tamamen haberdarız. Hürmüz Boğazı'nda ücretli bir geçiş sistemi kesinlikle istemiyoruz. Orası uluslararası bir su yoludur ve öyle kalacaktır. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz."

'ONAYIMIZ OLMADAN KUŞ UÇMUYOR'

Konuşmasında Tahran yönetimini askeri açıdan mağlup ettiklerini ileri süren Trump, buna rağmen diplomatik müzakere sürecinin de bir yandan devam ettiğini işaret etti. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına hiçbir koşulda izin vermeyeceklerinin altını çizen ABD Başkanı, bölgedeki deniz ablukasına dikkat çekti:

"İran limanlarına yönelik uygulanan deniz ablukası son derece etkili ve başarılı bir şekilde yürütülüyor. Donanmamız bölgede harika bir görev icra ediyor. Amerikan güçlerinin onayı ve izni olmadan hiçbir geminin İran limanlarına giriş veya çıkış yapması mümkün değildir."

Kaynak: DHA

Etiketler
Hürmüz Boğazı Donald Trump İran
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Trump İran'ın Elindeki Uranyumları Alarak İmha Edeceklerini Duyurdu 'Alacağız ve İmha Edeceğiz'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Everest’te Tarihi Gün: Tek Günde 274 Dağcı Zirveye Çıkarak Dünya Rekorunu Kırdı! Tek Günde 274 Dağcı Zirveye Çıkarak Dünya Rekorunu Kırdı
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı Üç İsmi Görevden Aldı
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'
Siyasette 'Mutlak Butlan' Dönemi: CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo CHP'yi Bekleyen 3 Hukuki Senaryo