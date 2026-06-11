Trump'tan Geri Adım: Bu Gece İran'a Yapılacak Saldırıyı İptal Ettim

ABD Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. Görüşmeler ve nihai noktalarla ilgili tüm taraflarca uzlaşmaya varıldığını duyuran Trump, "İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

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Trump'tan Geri Adım: Bu Gece İran'a Yapılacak Saldırıyı İptal Ettim
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ABD ve İran arasındaki gerginlik sürüyor. İran'ı “bu gece çok sert vuracakları” açıklaması yapan Trump'tan ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama geldi.

'SALDIRI İPTAL, UZLAŞMAYA VARILDI'

Trump, bu gece gerçekleşecek saldırıları iptal ettiğini açıkladı. ABD Başkanı, görüşmeler ve nihai noktalarla ilgili tüm taraflarca uzlaşmaya varıldığını belirterek, imza töreninin zamanının ve yerinin daha sonra duyurulacağını söyledi.

İran'a deniz ablukasının ise işlemler tamamlanana kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Trump'ın Truth Social'den yaptığı açıklamaları şöyle:

“İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine ulaştırılıp onaylanması gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombalamaları iptal ettim. Görüşmeler ve nihai noktalar, hem kavramsal olarak hem de ayrıntılı olarak, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Deniz ablukası, bu işlem tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza töreninin zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır.”

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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