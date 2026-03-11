Trump'tan Flaş İran Mesajı: 'Savaş Yakında Bitecek'

ABD Başkanı Donald Trump “İran savaşı yakında bitecek; çünkü hedef alınacak pek bir yer kalmadı. Savaş ben ne zaman istersem o zaman bitecek” dedi.

Trump'tan Flaş İran Mesajı: 'Savaş Yakında Bitecek'
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili devam eden çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Savaş yakında bitecek çünkü hedef alınacak hiçbir şey kalmadı. Şu bu ufak tefek şeyler kaldı. Savaşın ne zaman bitmesini istersem o zaman biter" dedi.

İran’ı Orta Doğu’da istikrarsızlığa neden olmakla suçlayan Trump, "İran Orta Doğu’nun peşindeydi. Neden oldukları 47 yıllık ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca yaşanan süreci bir intikam olarak nitelendirerek, İran’ın bu durumdan kolay kurtulamayacağını söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Donald Trump
