Trump'tan Flaş Hürmüz Çıkışı: 'Hiçbir Gemi Geçemeyecek'

ABD Başkanı Trump, İran'ın kendileriyle görüşmek için 'yalvardığını' öne sürerek Tahran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Trump ayrıca İran anlaşma imzalayana kadar istemedikleri hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyeceğini savundu.

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Trump'tan Flaş Hürmüz Çıkışı: 'Hiçbir Gemi Geçemeyecek'
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın önce ABD ile görüşmek için kendilerine 'yalvardığını', ardından kamuoyu önünde yalnızca Umman ile görüştüklerini söyleyerek çelişkili davrandığını iddia etti.

İran yönetimini 'inanılmaz derecede ikiyüzlü' olmakla suçlayan Trump, "Bir görüşme talep ediyorlar, hatta yalvarıyorlar. Görüşmeler başlıyor ve yenileri planlanıyor. Sonra da ABD ile hiçbir görüşme yapmadıklarını, sadece Umman ile müzakere ettiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

ÇARPICI HÜRMÜZ ÇIKIŞI

Trump ayrıca, İran'ın aksi yöndeki açıklamalarına karşın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini ve İran bir anlaşmaya imza atana kadar kendilerinin istemediği hiçbir geminin boğazdan geçemeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı, paylaşımının sonunda "İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacak" ifadesini yineledi. Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada ise İran ile müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurmuş ve planlanan saldırıları askıya aldığını açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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