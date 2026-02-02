Trump'tan Epstein Çıkışı: 'Komplo Kurdular, Dava Açacağım'

ABD Başkanı Trump, Jeffrey Epstein'le hiçbir zaman arkadaş olmadığını savunarak, kendisine yönelik iddiaların siyasi bir komplo olduğunu öne sürdü. Trump, bazı isimler hakkında dava açacağını açıkladı.

Trump'tan Epstein Çıkışı: 'Komplo Kurdular, Dava Açacağım'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yeni iddialarla yeniden gündeme gelirken, kendisine yönelik suçlamaların siyasi bir komplo olduğunu savundu. Trump, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bilgilere atıfta bulunarak, Jeffrey Epstein'le hiçbir zaman arkadaş olmadığını savundu.

DEMOKRATLARA YÜKLENDİ

Trump, Michael Wolff’u 'yalancı bir yazar' olarak nitelendirdi ve söz konusu iddiaların 'Radikal Sol’un boş umutları' olduğunu ifade etti. Açıklamasında, bazı kişiler hakkında dava açacağını da duyurdu. Epstein’in özel adasına hiç gitmediğini iddia eden Trump, buna karşılık Demokratları ve bağışçılarını hedef alarak, söz konusu adaya gidenlerin “neredeyse tamamının” bu çevrelerden olduğunu öne sürdü.

JEFFREY EPSTEİN DOSYASI

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti ağı kurmakla suçlanan ABD’li bir finansçıydı. Güçlü siyasetçiler ve iş insanlarıyla kurduğu ilişkiler nedeniyle dosya, yalnızca adli değil siyasi bir skandala dönüştü. Epstein, 2019 yılında tutuklu bulunduğu hapishanede ölü bulundu. ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti ancak kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.

Epstein Dosyaları Açıldı: Skandal, Avrupa Saraylarına Kazar UzandıEpstein Dosyaları Açıldı: Skandal, Avrupa Saraylarına Kazar UzandıDünya

Epstein Dosyasında Şok İsim: Narendra Modi Belgelerde Yer AldıEpstein Dosyasında Şok İsim: Narendra Modi Belgelerde Yer AldıDünya

Epstein Dosyasında Skandal 'Türkiye' İddiası: ‘Kız Çocukları İstismar Adasına Götürüldü’Epstein Dosyasında Skandal 'Türkiye' İddiası: ‘Kız Çocukları İstismar Adasına Götürüldü’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Jeffrey Epstein
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ABD ile İran Arasındaki 'Nükleer' Krizinde Sıcak Gelişme! Pezeşkiyan, Türkiye'yi Adres Gösterdi ABD ile İran Arasındaki 'Nükleer' Krizinde Sıcak Gelişme
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Dünyanın Gözü İstanbul'da: ABD ve İran Masaya Oturacak ABD ve İran Masaya Oturacak
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı Açıkladı: Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber Milli Eğitim Bakanlığı Açıkladı: Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber
Karadeniz'de Korkutan Deprem Karadeniz'de Korkutan Deprem
'Veysel Şahin' Soruşturmasında Yeni Dalga: Şeref Yazıcı'nın 500 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Konuldu 500 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Konuldu
Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı
Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor