Trump'tan Epstein Çıkışı: 'Komplo Kurdular, Dava Açacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin yeni iddialarla yeniden gündeme gelirken, kendisine yönelik suçlamaların siyasi bir komplo olduğunu savundu. Trump, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bilgilere atıfta bulunarak, Jeffrey Epstein'le hiçbir zaman arkadaş olmadığını savundu.

DEMOKRATLARA YÜKLENDİ

Trump, Michael Wolff’u 'yalancı bir yazar' olarak nitelendirdi ve söz konusu iddiaların 'Radikal Sol’un boş umutları' olduğunu ifade etti. Açıklamasında, bazı kişiler hakkında dava açacağını da duyurdu. Epstein’in özel adasına hiç gitmediğini iddia eden Trump, buna karşılık Demokratları ve bağışçılarını hedef alarak, söz konusu adaya gidenlerin “neredeyse tamamının” bu çevrelerden olduğunu öne sürdü.

JEFFREY EPSTEİN DOSYASI

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti ağı kurmakla suçlanan ABD’li bir finansçıydı. Güçlü siyasetçiler ve iş insanlarıyla kurduğu ilişkiler nedeniyle dosya, yalnızca adli değil siyasi bir skandala dönüştü. Epstein, 2019 yılında tutuklu bulunduğu hapishanede ölü bulundu. ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti ancak kamuoyundaki tartışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi