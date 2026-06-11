Trump'tan Dünyayı Sallayan Savaş İlanı: 'İran’ın Petrol Adalarını Ele Geçireceğiz!'

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) hava harekatı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak iki ticari gemiyi vurmasının ardından tırmanan küresel kriz, topyekun bir işgal ve el koyma tehdidine dönüştü.

'BU GECE SERT BİR DARBE İNDİRECEĞİZ'

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri omurgasının çöktüğünü ileri sürdü. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri bu gece donanması, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar ve diğer tüm savunma biçimleri ile saldırı gücünün büyük bir kısmı yok olmuş durumda olan İran'a çok sert bir darbe indirecek" ifadelerini kullanarak yeni harekatın saatler içinde başlayacağını ilan etti.

HEDEF HARK ADASI VE ENERJİ KORİDORLARI

Trump açıklamasının devamında İran'ın ham petrol ihracatının kalbi sayılan Hark Adası'nı ve kritik enerji tesislerini doğrudan hedef aldı.

Trump, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız" dedi.

'VENEZUELA MODELİ MÜKEMMEL SONUÇ VERIYOR'

İran'ın enerji kaynaklarının kontrolünü ele geçirme planını geçmişte uygulanan politikalara benzeten ABD Başkanı, bu yöntemin başarısını şu sözlerle savundu:

"Bu durum hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için mükemmel sonuçlar veriyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Kaynak: Haber Merkezi