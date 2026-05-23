Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşıma, "Teşekkürler Başkan Erdoğan!" diyerek başladı.
Trump paylaşımının devamında, tırnak içinde, "Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün kendisi" ifadelerine yer verdi.
