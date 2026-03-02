Trump'tan Çarpıcı İran Mesajı: 'Savaş Hiç Sıkıcı Değil'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le beraber İran'da başlattıkları operasyonun ardından ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Rejimin balistik füze programı hızla büyüyordu. Bu, Amerika'ya ve denizaşırı ülkelerde konuşlanmış kuvvetlerimize yönelik çok açık ve devasa bir tehdit oluşturuyordu. Rejim halihazırda Avrupa'ya ve üslerimize ulaşabilecek füzelere sahipti ve yakında güzel Amerika'mıza ulaşabilecek füzelere de sahip olacaktı. Hızla büyüyen bu füze programının amacı, nükleer silah geliştirmelerini kalkan altına almak ve herhangi birinin bu son derece yasaklanmış nükleer silahları üretmelerini engellemesini olağanüstü derecede zorlaştırmaktı.

* "Savaşı hemen bitirecek, sıkılır o diyorlar." Hiç sıkıcı değil.

4 HAFTA PLANLIYORDUK

* İran ordusunun üst kademesini tasfiye etmek için 4 hafta planlıyorduk. 1 saatte hepsini ortadan kaldırdık.

* En başından bu yana 4-5 hafta planladık. Ama bundan çok daha uzun gidecek kapasitemiz var. Yapacağız bunu.

* Galibiyet kolay olacak, savaş 4-5 haftadan uzun sürebilir. İran'ın 10 gemisini batırdık şu anda planlanandan daha ilerideyiz.

* Bu sabah biz üç Amerikalı askerin cesaretini kutlamak için bir araya geldik. Savunma Bakanımız çok yoğun. ABD Genelkurmay Başkanı, çok iyi bir general.

