Trump'tan Çarpıcı İran Çıkışı: En Korktuğu Senaryo Ne?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulunuyor. Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran’ın donanması, hiçbir hava kuvveti ve hava tespit sistemleri kalmadı. Radarları, hemen hemen her şeyleri devre dışı bırakıldı.

* (Saldırılar düzenlemeye sizi İsrail mi zorladı?) Hayır. Ben onları zorlamış bile olabilirim. Bu delilerin (İran) ilk önce saldıracağı benim fikrimdi.

* İran olan bitenle hiçbir alakası olmayan ülkeleri vurdu. Bir anda füzelere maruz kaldılar, bu da ne tür bir şeytanlıkla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

* Bugün yeni liderliğe bir darbe daha vuruldu. Birçoğu ortaya çıkıp dokunulmazlık istiyor. Muhtemelen bir noktada silahlarını bırakacaklar.

YENİ LİDER ARAYIŞI

* (Pehlevi yeni lider olabilir mi?) İçeriden birinin olması daha uygun olur. O çok nazik biri ancak bana öyle geliyor ki orada olan ve şu anda popüler olan biri olması gerekir. İran’da lider olması için aklımda olan insanların çoğu öldü. Başka bir grup vardı. Onlar da ölmüş olabilir.

EN KÖTÜ SENARYO

* Sanırım yaşanabilecek en kötü senaryo şu: Biz İran’da liderliği değiştirdikten sonra yerine geçen kişinin önceki kişi kadar kötü olması. Bu da olabilir.

PETROL FİYATLARININ ARTMASI

* Bir süre petrol fiyatları yüksek olsa bile bu biter bitmez daha altına bile düşecek.

