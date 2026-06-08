Trump'tan Çarpıcı Açıklama: Netanyahu'yu Bu Sözlerle Durdurmuş

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran-İsrail gerilimine ilişkin yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan Trump, Netanyahu'yla görüşmede saldırıların daha fazla tırmanmaması gerektiğini vurguladığını ifade etti.

'YALNIZ KALIRSIN' DİYE UYARMIŞ

Trump, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim."

Trump, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarından son anda haberdar edildiğini ancak buna rağmen operasyonun kapsamının sınırlandırılmasında rol oynadığını söyledi.

'BEŞ ÜLKE BASKI YAPTI'

Trump ayrıca, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslarda arabuluculuk yapan beş bölge ülkesinin de İsrail'in saldırılarının durdurulması yönünde kendisine baskı yaptığını söyledi. ABD Başkanı, İranlı yetkililerin Washington'la temas kurduğunu ve İsrail'e yönelik yeni bir saldırı planlamadıklarını ilettiğini kaydetti.

'ANLAŞMA İHTİMALİ MASADA'

Bu gelişmelerin ardından Netanyahu ile yeniden görüştüğünü belirten Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi. Trump, İran'la kapsamlı bir anlaşma ihtimalinin halen masada olduğunu ifade ederek, Tahran yönetiminin de böyle bir anlaşmaya sıcak baktığını dile getirdi.

Kaynak: AA