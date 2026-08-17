Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi: ‘Önümüze Çıkarlarsa Fena Halde Bombalarız!'

Fox News’un aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda ABD’nin faaliyetlerinin Umman tarafından engellenmesi halinde sert müdahalede bulunacaklarını söyledi. Trump, “Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız” ifadelerini kullanırken, İran ile gizli iletişim kanallarının bulunduğunu da öne sürdü.

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Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi: ‘Önümüze Çıkarlarsa Fena Halde Bombalarız!'
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Fox News muhabiri Trey Yingst, Trump ile yaptığı röportajdan, ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Yingst'e göre Trump, Umman'ın ABD'nin Hürmüz'deki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda ne yapacağı sorusuna, "Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız" şeklinde yanıt verdi.

Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi: ‘Önümüze Çıkarlarsa Fena Halde Bombalarız!' - Resim : 1

'ACELEM YOK'

Trump ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. İran'da ABD'ye ait mühimmatın "küçük bir kısmının" kullanıldığını savunan Trump, "orta seviyede çok sayıda silahları olduğunu", eski ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişmiş sistemleri Ukrayna'ya verdiğini dile getirdi. İran ile varılan mutabakatın süresinin dolmasına ilişkin Trump, Tahran yönetiminin "teslim olması gerektiğini" vurgulayarak, "Acelem yok" ifadesini kullandı.

Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi: ‘Önümüze Çıkarlarsa Fena Halde Bombalarız!' - Resim : 2

TRUMP’TAN İSRAİL SEÇİMLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Trump, ABD'nin İran'a deniz ablukasının "ekonomik baskı" oluşturduğunu belirterek, İran'ın bu konuda "blöf yaptığını" savundu. İsrail'de ekimde yapılacak seçimleri değerlendiren Trump, "Benim İsrail seçimlerinin dışında kalmam en uygunu olur ancak (adaylardan) birini destekleyebilirim" diye konuştu.

TRUMP’TAN GAZZE SÖZLERİ

Trump ayrıca Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını ve Hamas'ın "silah bırakacağını" söyleyerek, İsrail'in "Gazze'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini" ifade etti. İran ile ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

Trump'tan Canlı Yayında Umman'a Savaş Tehdidi: ‘Önümüze Çıkarlarsa Fena Halde Bombalarız!' - Resim : 3

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM TIRMANDI

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti. ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık 2 hafta devam etmişti. İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı.

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