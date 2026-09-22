Trump'tan BM Kürsüsünde Kritik Açıklama: İran'la Anlaşma İçin Tarih Verdi

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Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM'nin 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli katılım haftası başladı. ABD Başkanı Donald Trump BM kürsüsünde konuştu. Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Barış getireceğim dedim ve dediğimi yaptım. Başkaları güç vaat ederken ben Amerika’nın dünyanın en güçlüsü olması için elimden geleni yaptım.

İRAN'LA ANLAŞMA İÇİN ARA SEÇİM SONRASINI İŞARET ETTİ

* İran'a anlaşma için her şansı verdik. Nükleer görüşmeler için ateşkes yaptık ama İran'ın gemilere yönelik ihlali sürdü. Benden önce İran'a göz yumdular, ben İran'a anlaşma için her şansı verdim sonrasında da harekete geçtik. Ara seçimlerden sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Onlar şimdi seçimlerde nasıl bir performans göstereceğimi görmek istiyorlar. Ancak ben bir seçime girmiyorum, 2 buçuk yıl daha görevdeyim.

* İran Orta Doğu'nun zorbasıydı. ABD, İran'ın nükleer programını dağ molozlarına dönüştürdü. İran ölüm ve kaos yaydı. İran ruhani lideri katliamı kutladı. Bu yıl kendi insanlarından 10 binini öldürdü. Bu gerçeklikle yüzleşmemiz gerekiyordu. Başka insanlar bunu görmezden geldi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

* Gazze Savaşı'nı sonlandırdık. Ben 8 savaş sonlandırdım. Şahsi ilişkilerimi kullanarak bunu yaptım. Rusya ve Ukrayna tarafından ayda 25 bin kişiden fazla kişi hayatını kaybediyor. O ya da bu şekilde bu savaşı da halledeceğiz, iki tarafın liderleriyle de görüşüyoruz.

'GANİMET' VURGULU VENEZUELA MESAJI

* Venezuela'da sorunu çözdük. Petrol kapasitesi yükseldi. Ganimetler kazananlara aittir.

KÜBA'YI HEDEF GÖSTERDİ

* Küba'ya özgürlük ve güvenlik gelecek.

'KARTELLER BATI YARIMKÜRENİN IŞİD'İDİR'

* Karteller batı yarımkürenin IŞİD'idir. Uyuşturucu çetelerini terör örgütü olarak ilan ettim. Küba rejiminin üs haline gelmesine izin vermeyiz. Küba'ya da güvenlik gelecek.

'GRÖNLAND'DA ASKERİ BİRLİK KURACAĞIZ'

* Grönland'a iki büyük askeri üs inşa edeceğiz. NATO'yu, Danimarka'yı ve müttefikleri koruyacağız. Grönland ile anlaştık.

'UCM BAŞKANI İSTİFA ETMELİ'

* ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı çıkıyor. Düzmece yargılamalar yapılmasına izin vermeyeceğiz. Biz bu mahkemenin başkanlarının istifasını istiyoruz. Çocuklarımızı translardan koruduğumuz için bizi eleştirdiler.

YAPAY ZEKAYA YENİ İSİM ÖNERİSİ

* Yapay zeka yerine süper zeka demeliyiz.