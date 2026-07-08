Trump'tan Beştepe'de Kritik Mesajlar: 'Türkiye'ye F-35 Verilecek mi' Sorusuna Yanıt

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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sonrası Beştepe'de açıklamalarda bulunuyor. Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çok başarılı ve iyi bir ülke yönetiyor. Askeri olarak oldukça güçlü. Çok iyi bir iş çıkarıyor. Havalimanı çok güzeldi. Yeni bir terminal inşa ettiler bizim varışımız için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum, harika bir iş çıkardı.

* (NATO Genel Sekreteri) Rutte'ye de teşekkür ediyorum. Bu kadar lidere liderlik etmek kolay değil. Odada çok büyük bir sevgi vardı. Basının konuşanları görememesine üzüldüm. Konuşmaları kısa tuttuk. Basının ne yaptığımızı görmemesi kötü oldu. Oldukça akıllı insanlar vardı odada. Çok iyi kalpli insanlar vardı, kötü değil.

'İRAN'A YAPILMASI GEREKENİ YAPTIK'

* 47 yıl önce İran'da yapılması gerekeni yaptık. Tarihi bir çabayla savunma çalışmalarını artırmak için çabada bulunduk. İran'ın askeri kapasitesini birkaç haftada ortadan kaldırdık. Havalimanlarındaki pistleri ortadan kaldırıldık. Liderleri de ortadan kaldırıldı. Füze fırlatıcıları az. Bunların çoğu imha edildi. Açık bir arayla dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Liderler şunu iyi anlıyor. ABD, NATO'ya açık ara en iyi katkıyı veriyor. Bize saygı duymaya başladılar. 2 sene önce bize gülüyorlardı ama artık bize gülmüyorlar. Ortada kahkaha duymuyoruz. Yüzde 5'lik hedefe ulaşma konusunda konuşmalar yaptık. Bazıları çağrılara verdi. Bazıları da çağrılara kulak verecek. Trilyonlarca dolar alacağız savunmaya yönelik.

* (Venezuela örneği hatırlatılarak, İran savaşının neden stratejik bir çıkmaza dönüştüğü sorusuna yanıt) Bence burada tam tersini yapıyoruz. İran savaşı muazzam bir askeri başarıydı. Soruyu ancak nükleer silahları olmayacak diye yanıtlayabilirim. İran'ın nükleersizleştirilmesini başardık. Asla nükleer silahları olmayacak. Biliyorsunuz, orduları kalmadı. 159 tane gemi denizin dibinde. Yalan haberciler İran'ın başarılı olduğunu söylüyor. Biraz çılgınlar, deliler sanırım çünkü cenazeye gitmek istediklerini söylediler. Çok fazla öldürmüş birinin cenazesine gitmek istiyorlar. Orta Doğu'nun kabadayısıydı. Bir gün içinde bütün hava savunma sistemleri ortadan kaldırıldı. Liderleri de ortadan kalktı. Yeni liderleri var. Belki onlar da ortadan kalktı. Kim bilebilir ki. Ben de ortadan kaldırılabilirim. Ben onların birinci hedefiyim.

F-35 SORUSUNA YANIT

* ("Türkiye'ye F-35 verilecek mi" sorusuna yanıt) En iyi ilişkilerimizden biri Türkiye ile. dünyanın en iyi uçağı. Herkes istiyor. Kime vereceğimizi konuşacağız. Kendisi Bibi'ye hayran değil ama savaşın dışında kaldı. Çok büyük bir ülke. Çok güçlü bir orduya sahip. Tam karar vermedim ama eğilimim şu yönde. Bize öyle bir şekilde yardımcı oldu ki. Bir de Çin yardımcı oldu. Savaşa girmediler. Çünkü neden biliyor musunuz? Ülkemize saygı duyuyorlar.

Kaynak: AA