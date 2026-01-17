Trump’tan Avrupa’ya Grönland Faturası! Vergi Sopası Yine Devrede
ABD Başkanı Trump, Grönland konusundaki tutumları nedeniyle Danimarka’nın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesine yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’a ilişkin açıklamalarının ardından Avrupa’yı hedef alan yeni bir ticaret hamlesi yaptı. Trump; Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya yönelik yüzde 10’luk gümrük vergisinin 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.
EK YAPTIRIMLAR GELECEK
Vergi oranlarının 1 Haziran itibarıyla yüzde 25’e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland’ın ABD tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma sağlanana kadar ek yaptırımların gündemde olacağını söyledi.
Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu savunmuş, bu süreçte müttefik ülkelerden destek beklediğini dile getirmişti.