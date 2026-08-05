Trump'tan 48 Saat Mesajı, Hürmüz Boğazı İçin Kritik Geri Sayım Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın geleceğinin 48 saat içinde netleşeceğini açıkladı. Washington'dan peş peşe umut veren mesajlar gelirken, Tahran ise ABD'nin askeri tehditleri sürdükçe anlaşmanın gecikeceğini duyurdu.

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Trump'tan 48 Saat Mesajı, Hürmüz Boğazı İçin Kritik Geri Sayım Başladı
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Hürmüz Boğazı'na ilişkin kritik süreçte gözler önümüzdeki 48 saate çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen temasların olumlu ilerlediğini belirterek iki gün içinde tablonun netleşeceğini açıkladı. Washington'dan peş peşe iyimser mesajlar gelirken, Tahran ise ABD'nin askeri tehditleri sürdüğü sürece anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını savundu.

Trump'tan 48 Saat Mesajı, Hürmüz Boğazı İçin Kritik Geri Sayım Başladı - Resim : 1

48 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin diplomatik trafik hız kazandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek boğazın açılmasına yönelik anlaşmanın bugün ya da yarın sağlanabileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sürecin ilerlediğini ifade ederek, anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Trump'tan 48 Saat Mesajı, Hürmüz Boğazı İçin Kritik Geri Sayım Başladı - Resim : 2

'NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

ABD Başkanı Donald Trump da İranlı yetkililerle yürütülen görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Tarafların gün boyunca temas halinde olduğunu belirten Trump, "Önemli olan anlaşmanın hayata geçirilmesi. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan 48 Saat Mesajı, Hürmüz Boğazı İçin Kritik Geri Sayım Başladı - Resim : 3

'BOĞAZ YAKINDA AÇILACAK YA DA...'

İran'ın müzakere masasından kalkması halinde sert karşılık vereceklerini savunan Trump, Hürmüz Boğazı için de dikkat çeken bir uyarıda bulundu. "Boğaz çok yakında açılacak ya da İran çok sert vurulacak ve ardından boğaz yine açık olacak" diyen Trump, görüşmelerin seyrine ilişkin ise "Çok iyi ilerliyoruz. Sonuç 48 saat içinde belli olacak" açıklamasını yaptı.

Trump'tan 48 Saat Mesajı, Hürmüz Boğazı İçin Kritik Geri Sayım Başladı - Resim : 4

'BASKI VE TEHDİT ALTINDA ANLAŞMA KABUL EDİLMEYECEKTİR'

İran cephesi ise ABD'nin askeri söylemlerinin müzakere sürecini sekteye uğrattığını öne sürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Sepahnews'te yer alan haberde, Umman aracılığında yürütülen Hürmüz Boğazı görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının temel nedeninin Washington'ın tehditleri olduğu belirtildi. Haberde görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir yetkili, "ABD'nin askeri müdahale tehdidi sürdüğü sürece anlaşma gecikecektir. İran, baskı ve tehdit altında hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

PİYASALAR NEFESİNİ TUTTU

Trump'ın "48 saat" çıkışı ve taraflardan gelen karşılıklı açıklamalar, gözleri yeniden Hürmüz Boğazı'na çevirdi. Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip geçiş noktasına ilişkin atılacak adımların, enerji piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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