Trump'ın Medyaya Öfkesi Dinmiyor! CNN ve New York Times'a Yine Ateş Püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın üç nükleer tesisine yönelik ABD'nin B-2 bombardıman uçakları ve denizaltıları tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından, Tahran'ın nükleer kapasitesinin "tamamen imha edildiğini" açıklamıştı. CNN ve New York Times başta olmak üzere ülkedeki bazı medya organları ise bunun gerçek olmadığı, ancak İran'ın nükleer çalışmalarını birkaç ay geriye atabilecek bir etki oluşturulabildiği yönündeki iddiaları dillendirmişti.

'SAHTE HABER MUHABİRLERİ DERHAL KOVULMALI'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırısında nükleer tesislerin tamamen imha edilmediği yönünde haber yayınlayan CNN ve New York Times'a sert tepki gösterdi. Trump, her iki basın kuruluşuna çağrıda bulunarak, "CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal kovulmalı. Kötü niyetli tehlikeli insanlar" dedi.

CNN VE NEW YORK TIMES'I 'YALANCILIKLA' SUÇLAMIŞTI

Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engellemediği yönündeki iddialara yer veren CNN ve New York Times'ı "yalancılıkla" suçlamıştı.

"İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor." ifadelerine yer veren Trump, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu" demişti.

