Trump'ın Malikanesine Saldırı Girişimi! Şüpheli Öldürüldü

ABD Gizli Servisi, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine izinsiz girmeye çalışan 20’li yaşlardaki bir kişinin etkisiz öldürüldüğünü açıkladı. Olay sırasında Trump’ın Washington’da olduğu bildirildi.

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine yönelik bir saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, West Palm Beach’te bulunan Mar-a-Lago yerleşkesine izinsiz girmeye çalışan 20’li yaşlardaki bir kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu olduğunu ifade etti. Yetkililer, olay sırasında Trump’ın Washington’da bulunduğunu kaydetti.

