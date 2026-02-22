Trump'ın Malikanesine Saldırı Girişimi! Şüpheli Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesine yönelik bir saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, West Palm Beach’te bulunan Mar-a-Lago yerleşkesine izinsiz girmeye çalışan 20’li yaşlardaki bir kişi güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu olduğunu ifade etti. Yetkililer, olay sırasında Trump’ın Washington’da bulunduğunu kaydetti.

AYRINTILAR GELİYOR...