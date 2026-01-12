Trump'ın Konvoyuna Saldırı Alarmı! Beyaz Saray Önlemi Artırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun Florida eyaletinde havaalanına giderken kullandığı güzergahın, ‘şüpheli nesne’ tespit edilmesi üzerine değiştirildiği bildirildi. ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, tehlike nedeniyle ‘standart protokolün’ uygulandığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da havaalanına giderken kullandığı konvoy güzergâhı, güvenlik taramaları sırasında tespit edilen “şüpheli nesne” nedeniyle değiştirildi. Beyaz Saray ve Gizli Servis yetkilileri, uygulamanın standart güvenlik prosedürleri kapsamında yapıldığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Palm Beach Uluslararası Havalimanı’na inişi öncesinde yapılan kontrollerde riskli bir durum tespit edildiğini belirterek, detaylı inceleme için konvoyun yönünün değiştirilmesine karar verildiğini söyledi. Leavitt, güvenlik gerekçesiyle alternatif güzergâhın tercih edildiğini vurguladı.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi de alınan önlemlerin rutin protokolün bir parçası olduğunu ifade ederek, ikinci rotanın tamamen tedbir amaçlı kullanıldığını aktardı.

ÇARPIŞMA TEHLİKESİ ATLATILDI

Trump’ın yerel saatle 18.20’de Mar-a-Lago’daki konutundan ayrıldığı, normalde yaklaşık 10 dakika süren havaalanı yolculuğunun bu kez şehir içinde dolambaçlı bir rota izlenerek gerçekleştirildiği bildirildi. Konvoya motosikletli polislerin eşlik ettiği, yoğun güvenlik önlemleri sırasında bazı araçların kısa süreli çarpışma riski yaşadığı belirtildi.

Öte yandan, Air Force One uçağının da güvenlik nedeniyle havalimanında alışılmışın dışında bir noktaya park edildiği ve dış aydınlatmalarının kapalı tutulduğu bilgisi paylaşıldı. Olayın ardından herhangi bir tehdit unsuruna rastlanıp rastlanmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

